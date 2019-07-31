На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR

РФС определил матч четвертого тура РПЛ, в котором будет задействована система видеопомощи арбитрам. Выбор пал на центральную встречу тура "Зенит" - "Краснодар".

Российский футбольный союз сообщает, что за систему VAR в матче "Зенит" - "Краснодар" будут отвечать Виталий Мешков и его ассистент Алексей Матюнин. В качестве арбитра матч обслужит Алексей Еськов из Москвы.

Полноценный дебют VAR состоялся в прошлом туре РПЛ на матче ЦСКА - "Локомотив", когда судья встречи Владислав Безбородов дважды просматривал моменты в штрафной площади "железнодорожников". В первом случае он не назначил пенальти за игру рукой Дмитрия Живоглядова, а во втором - увидел нарушение правил против Федора Чалова и назначил пенальти.

В РФС высоко оценили работу системы VAR в том матче.

Впервые в режиме онлайн система была использована на матче "Динамо" - "Рубин" во втором туре. Но тогда не возникло моментов, при которых нужно было бы обратиться к VAR.