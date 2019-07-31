В Петербурге водитель BMW протаранил четыре машины и скрылся

В центре Петербурга на Невском проспекте автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и врезался в четыре проезжавшие машины. Водитель элитной иномарки сбежал с места ДТП.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, были протаранены автомобиль Ford Kuga, Mercedes, Citroen и Opel Corsa. От удара BMW перевернулась на бок.

Обошлось без тяжелых травм. С повреждениями средней степени тяжести в больницу доставлен водитель Opel Corsa. Остальные участники ДТП отделались легким испугом.

Личность водителя BMW пока не установлена. В региональном УГИБДД "РГ" сообщили, что человека, находившегося за рулем, сейчас разыскивают сотрудники полиции.