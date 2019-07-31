МЧС объяснило появление запах гари в Астраханской области

Запах гари в Астраханской области, который наблюдается последние сутки в населенных пунктах, пришел с территории Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве отмечают, что в течение суток на территории области возможно наличие запаха, несвойственного атмосферному. Это связано с возгоранием камыша на территории Республики Калмыкия. По данным регионального ведомства, в Калмыкии зафиксировано несколько очагов возгорания сухой травы и мусора.

Подразделениями Роспотребнадзора ведется работа по забору проб воздуха на превышение ПДК вредных веществ. На данный момент превышения нормативов вредных веществ не выявлено. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России.

Тем временем, в самой Астраханской области на утро 31 июля зафиксировано 16 пожаров, из них наиболее значимых - четыре.