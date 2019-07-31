Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей

На 59-летнего сочинца завели уголовное дело по обвинению в том, что он незаконно построил семиэтажный дом в Хостинском районе Сочи и продал в нем 38 квартир на общую сумму более 95 миллионов рублей.

"По версии следствия, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, а также не являясь учредителем юридического лица, с 23 апреля 2011 года по 24 января 2017 года, в нарушение требований, предусмотренных статьями 2, 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли", - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте прокуратуры Кубани.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). За совершение преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Хостинский районный суд Сочи.