В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны

В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной. Инцидент произошел в понедельник днем.

По данным местных властей, отдыхающих накрыла очень высокая для таких развлекательных мест искусственная волна. Под напором воды посетители врезались друг в друга и в стенки бассейна, пишет РИА Новости. Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стала подача слишком большого напора воды в генератор волн.

Сейчас в больницах остаются два человека с переломами ребер, один с переломами нижних конечностей и двое с сильными ушибами. Остальные 39 пострадавших выписаны домой.