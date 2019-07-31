В Японии за неделю 11 человек скончались из-за жары

Резкое наступление жары почти на всей территории Японии привело к тому, что только за одну неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек. Еще более 5,6 тысячи были направлены в больницы.

Такую информацию распространило во вторник главное пожарное управление страны. Отмечается, что число госпитализированных в три раза превысило показатели предыдущей недели. По данным специалистов, главной причиной стало резкое повышение температуры после прохладной первой половины лета, пишет РИА Новости.

Так, температура в июне и начале июля стала самой низкой в Японии за последние 30 лет. Однако на прошлой неделе резко наступила жара, и столбики термометров подскочил до 32-35 градусов.

Большинство пострадавших и умерших - люди пожилого возраста, которые не включают дома кондиционеры в целях экономии, сообщает ТАСС. Власти Японии призывают местных жителей и туристов носить головные уборы, пить больше жидкости и сократить пребывание под открытым солнцем.