Новости

На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора 04:11
В Японии за неделю 11 человек скончались из-за жары 03:44
На Сахалине увеличат закупочные цены на молоко 03:40
Секретная служба США возведет четырехметровый забор вокруг Белого дома 03:36
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии 02:57
Трамп высказался по поводу торговых переговоров с Китаем 02:49
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине 02:28
В Судане отменены занятия в школах после гибели подростков на акции протеста 01:49
Турция создаст зону безопасности на границе с Сирией 01:26
В Москве мужчину до смерти избили на детской площадке 01:08
СМИ: КНДР запустила несколько неопознанных снарядов 00:53
В Москве на детской площадке до смерти избили мужчину 00:48
СМИ: В США будут эксгумированы останки гангстера Джона Диллинджера 00:27
Под Донецком остановили "прорыв" 19 танкистов ВСУ в состоянии опьянения 00:25
Пионер антивируса заявил, что "бежал из лап ЦРУ" в Литву 00:00
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей 30.07.2019
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье 30.07.2019
Специалисты оценили вероятность появления гари сибирских пожаров в Москве 30.07.2019
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо 30.07.2019
Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров 30.07.2019
Максима Дадашева похоронят на Петергофском кладбище 4 августа 30.07.2019
"Рубин" представил картонного Сутормина на презентации новичков 30.07.2019
Кириенко возглавит оргкомитет по подготовке фестиваля "Таврида-Арт" 30.07.2019
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме 30.07.2019
Полиция предупредила москвичей о незаконности акции оппозиции 3 августа 30.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
31.07.2019 03:44
Рубрика: В мире

В Японии за неделю 11 человек скончались из-за жары

Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Резкое наступление жары почти на всей территории Японии привело к тому, что только за одну неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек. Еще более 5,6 тысячи были направлены в больницы.

Жара во Франции и Нидерландах побила абсолютный рекорд

Такую информацию распространило во вторник главное пожарное управление страны. Отмечается, что число госпитализированных в три раза превысило показатели предыдущей недели. По данным специалистов, главной причиной стало резкое повышение температуры после прохладной первой половины лета, пишет РИА Новости.

Так, температура в июне и начале июля стала самой низкой в Японии за последние 30 лет. Однако на прошлой неделе резко наступила жара, и столбики термометров подскочил до 32-35 градусов.

Большинство пострадавших и умерших - люди пожилого возраста, которые не включают дома кондиционеры в целях экономии, сообщает ТАСС. Власти Японии призывают местных жителей и туристов носить головные уборы, пить больше жидкости и сократить пребывание под открытым солнцем.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье