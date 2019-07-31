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31.07.2019 21:02
Рубрика: В мире

В Индии погиб известный кофейный магнат

Текст: Андрей Васильев

В Индии при странных обстоятельствах погиб известный кофейный магнат, основатель сети Cafe Coffee Day В.Г. Сиддхарта, сообщает NBC News.

В среду рыбаки обнаружили его тело в реке, спустя два дня после его исчезновения, сообщили в полиции. По словам комиссара полиции Сандипа Пателя, родные опознали труп. Вскрытие проводилось, однако причина смерти не разглашалась.

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В понедельник 60-летний Сиддхартха приехал из Бангалуру и оставил свою машину возле моста в районе Дакшина Каннада в штате Карнатака. Он велел своему водителю подождать, сказав, что собирается прогуляться возле моста. Когда он не вернулся обратно через два часа, водитель позвонил в полицию. Спасательная операция, которая продолжалась два дня, не дала результатов, а тело магната в воде увидели рыбаки.

Сиддхарта владел сетью кофеен с более чем 1500 заведениями по всей Индии и ежегодным доходом в 630 миллионов долларов. У него также были отделения в Австрии, Чехи и Малайзии. У бизнесмена остались жена и двое сыновей.

Он был зятем С.М. Кришны, лидера партии Бхаратия Джаната, бывшего министра иностранных дел с 2009 по 2012 годы и губернатора штата Карнатака с 1999 по 2004 годы.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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