В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

Самолет ВМС США F / A-18E Super Hornet разбился в среду утром к востоку от военно-морской авиационной станции China Lake в Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на представителя ВМС США. Станция China Lake расположена в западной части пустыни Мохаве в Калифорнии, примерно в 180 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

"На месте происшествия находится поисково-спасательный персонал, и в настоящее время судьба пилота неизвестна", - заявила подполковник Лидия Бок, представитель Объединенного крыла ударных истребителей ВМС США, добавив, что причина крушения расследуется.

F / A-18 числился в эскадрилье ударных истребителей (VFA) 151, базирующейся на военно-морской авиационной станции Lemoore в Калифорнии.

Ранее в среду ВВС США опубликовали твит, подтверждающий, что произошла катастрофа. "Примерно в 10:00 по тихоокеанскому времени самолет F / A-18E потерпел крушение. Поисково-спасательные работы уже ведутся", - сообщалось в Twitter ВВС США.

Представитель шерифа округа Инио Карма Ропер, сказала CNN, что местные полицейские помогали охранять район, пока военные не прибыли на место происшествия.

Ударный истребитель F / A-18 является основой реактивного флота ВМС США, а его вариант Super Hornet поступил на вооружение в 2001 году.