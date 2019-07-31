В США призвали начать расследование с целью объявить импичмент Трампу

Американские конгрессмены подозревают президента США Дональда Трампа в препятствовании расследованию спецпрокурора Мюллера и призывают начать расследование с целью найти основания для импичмента. Об этом заявил член палаты представителей США демократ Элиот Энгел.

По его словам, Трамп попытался сорвать расследование относительно причастности Москвы к его избирательной кампании 2016 года и тем самым злоупотребил своими полномочиями. "Показания Мюллера предоставили полноценные свидетельства того, что президент препятствовал осуществлению правосудия, и я думаю, что палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента", - отметил Энгел.

При этом ранее сам спецпрокурор Роберт Мюллер затруднился ответить, препятствовал ли президент его расследованию, а генпрокурор Уильям Барр вынес вердикт, что препятствий не было.