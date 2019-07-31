В возрасте 39 лет умер диджей Ras G

Уважаемый и авторитетный американский музыкант, диджей, фанк- и хип-хоп-продюсер Ras G (настоящее имя - Грегори Шортер-младший) скончался на сороковом году жизни 29 июля.

Об том пишет The Guardian. Без указания причин смерти.

При этом известно, что Шортер страдал от диабета, сердечной недостаточности, болел пневмонией и вообще довольно скверно себя в последнее время чувствовал, будучи госпитализированным в декабре прошлого года с целым букетом недугов.

Flylo, соучредитель лэйбла Шортера Brainfeeder, почтил память коллеги и соратника в Twitter в духе корневой фанк-мифологии - отметив, что Ras G отправился с Земли далеко в космос.

Ras_G has left the planet, far beyond the galaxy.

Show us the way to the cosmos my friend.

I will love you forever.

Thank you for your time on earth.



Ohhhhhhrassssssssss

*airhorn* — FLYLO (@flyinglotus) July 29, 2019

Грегори Шортер-мл. был прославлен как создатель афрофутуристической прозрачной спейс-музыки, которая смешала джаз, фанк, соул, хип-хоп и психоделию.

С момента своего дебюта в 2005-м он успел выпустить десятки пластинок, активно продвигая в Лос-Анджелесе нестандартную электронную музыку.