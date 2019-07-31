В возрасте 39 лет умер диджей Ras G

Уважаемый и авторитетный американский музыкант, диджей, фанк- и хип-хоп-продюсер Ras G (настоящее имя - Грегори Шортер-младший) скончался на сороковом году жизни 29 июля.
Об том пишет The Guardian. Без указания причин смерти.
При этом известно, что Шортер страдал от диабета, сердечной недостаточности, болел пневмонией и вообще довольно скверно себя в последнее время чувствовал, будучи госпитализированным в декабре прошлого года с целым букетом недугов.
Flylo, соучредитель лэйбла Шортера Brainfeeder, почтил память коллеги и соратника в Twitter в духе корневой фанк-мифологии - отметив, что Ras G отправился с Земли далеко в космос.
Ras_G has left the planet, far beyond the galaxy.— FLYLO (@flyinglotus) July 29, 2019
Show us the way to the cosmos my friend.
I will love you forever.
Thank you for your time on earth.
Ohhhhhhrassssssssss
*airhorn*
Грегори Шортер-мл. был прославлен как создатель афрофутуристической прозрачной спейс-музыки, которая смешала джаз, фанк, соул, хип-хоп и психоделию.
С момента своего дебюта в 2005-м он успел выпустить десятки пластинок, активно продвигая в Лос-Анджелесе нестандартную электронную музыку.