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В возрасте 39 лет умер диджей Ras G

Новости
    31.07.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/BRAINFEEDER Фото: twitter.com/BRAINFEEDER
Фото: twitter.com/BRAINFEEDER

Уважаемый и авторитетный американский музыкант, диджей, фанк- и хип-хоп-продюсер Ras G (настоящее имя - Грегори Шортер-младший) скончался на сороковом году жизни 29 июля.

Об том пишет The Guardian. Без указания причин смерти.

При этом известно, что Шортер страдал от диабета, сердечной недостаточности, болел пневмонией и вообще довольно скверно себя в последнее время чувствовал, будучи госпитализированным в декабре прошлого года с целым букетом недугов.

Flylo, соучредитель лэйбла Шортера Brainfeeder, почтил память коллеги и соратника в Twitter в духе корневой фанк-мифологии - отметив, что Ras G отправился с Земли далеко в космос.

Грегори Шортер-мл. был прославлен как создатель афрофутуристической прозрачной спейс-музыки, которая смешала джаз, фанк, соул, хип-хоп и психоделию.

С момента своего дебюта в 2005-м он успел выпустить десятки пластинок, активно продвигая в Лос-Анджелесе нестандартную электронную музыку.

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