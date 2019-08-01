Актриса Равшана Куркова: "Сейчас у всей Европы - лицо, как у меня"

Вы часто играете восточных женщин - кажется, режиссеры как-то радостно ухватились за этот ваш образ.
Равшана Куркова (озадаченно): У меня только две роли восточных женщин. В "Офицерах" я играла арабскую "хрупкую лань", влюбленную в героя Алексея Макарова. И узбечка Мавлюда в сериале "А у нас во дворе". А где еще?
Как же, вы играли цыганку, испанку - героини вполне себе южные, знойные. А в Театре наций вы сыграли недавно в спектакле "Иранская конференция" совершенно точно - "свободную женщину Востока".
Равшана Куркова: Вот в театре да. Хотя у меня и там разные роли. Скажем, Маша Троекурова в спектакле Максима Диденко "Черный русский", а до этого были Моника и Сандра в разных спектаклях Ивана Вырыпаева. Так или иначе, всего четыре героини, которых мы с вами насчитали, на фоне шестидесяти моих ролей в принципе - говорят о том, что никто меня не эксплуатирует, как актрису ,"по этническому принципу".
Значит, спрашивать о том, хотели бы вы попасть в гарем из фильма "Белое солнце пустыни", не имеет смысла...
Равшана Куркова (смеется): Никакого гарема! И вообще сейчас у всей Европы такое же лицо, как у меня. А судя по тому, что меня все время пробуют в американские и британские проекты, - для них я вообще русская.
В жюри международной телевизионной премии "Эмми" вы, видимо, тоже попали не случайно. Это первый такой опыт для вас?
Равшана Куркова: В жизни - не первый. В прошлом году я была в жюри конкурса дебютов на "Кинотавре". Теперь вот на "Эмми". Если сравнивать - контент разный, но и у нас есть достойные работы, и тоже прекрасно все организовано...
Вы же учились в специализированном лицее, серьезно занимались английским языком...
Равшана Куркова: До сих пор занимаюсь - у меня прекрасный педагог. И все фильмы и сериалы смотрю на английском без дубляжа. На кинопробах в иностранные проекты без знания языка никак - нужно молниеносно понимать, свободно говорить, импровизировать, не думая про текст.
В нескольких крупных международных проектах вы уже снялись. "Балканский рубеж", "Эбигейл"... Что теперь на очереди?
Равшана Куркова: Фильм Рэйфа Файнса "Нуреев. Белый ворон", сделанный при поддержке BBC, и картина The Brave (в нашем прокате "Последний бросок") американского режиссера Уильяма Кауфмана. И впереди еще съемки в двух иностранных проектах - британском и немецком, но пока они не начнутся, не могу о них говорить.