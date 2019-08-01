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01.08.2019 18:46

Никакого гарема

Актриса Равшана Куркова: "Сейчас у всей Европы - лицо, как у меня"
Текст: Сусанна Альперина
В Санкт-Петербурге, превратившемся на несколько дней в центр мировой телеиндустрии, прошел этап голосования международной телевизионной премии Emmy International. Это как "Оскар" - но телевизионный. В Северную столицу съехались создатели таких мировых сериальных хитов, как "Жители Ист-Энда", "Касл-Рок" и другие. В жюри вошли и молодые российские сценаристы, режиссеры, продюсеры, принимающие участие во многих известных международных проектах. Среди них - и популярная у наших телезрителей актриса Равшана Куркова, с которой побеседовала "РГ".

Вы часто играете восточных женщин - кажется, режиссеры как-то радостно ухватились за этот ваш образ.

Равшана Куркова (озадаченно): У меня только две роли восточных женщин. В "Офицерах" я играла арабскую "хрупкую лань", влюбленную в героя Алексея Макарова. И узбечка Мавлюда в сериале "А у нас во дворе". А где еще?

На пробах в иностранные проекты без знания языка никак - нужно молниеносно понимать, импровизировать, не думая про текст

Как же, вы играли цыганку, испанку - героини вполне себе южные, знойные. А в Театре наций вы сыграли недавно в спектакле "Иранская конференция" совершенно точно - "свободную женщину Востока".

Фото: Пресс-служба Большого театра
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Равшана Куркова: Вот в театре да. Хотя у меня и там разные роли. Скажем, Маша Троекурова в спектакле Максима Диденко "Черный русский", а до этого были Моника и Сандра в разных спектаклях Ивана Вырыпаева. Так или иначе, всего четыре героини, которых мы с вами насчитали, на фоне шестидесяти моих ролей в принципе - говорят о том, что никто меня не эксплуатирует, как актрису ,"по этническому принципу".

Значит, спрашивать о том, хотели бы вы попасть в гарем из фильма "Белое солнце пустыни", не имеет смысла...

Равшана Куркова (смеется): Никакого гарема! И вообще сейчас у всей Европы такое же лицо, как у меня. А судя по тому, что меня все время пробуют в американские и британские проекты, - для них я вообще русская.

В жюри международной телевизионной премии "Эмми" вы, видимо, тоже попали не случайно. Это первый такой опыт для вас?

Равшана Куркова: В жизни - не первый. В прошлом году я была в жюри конкурса дебютов на "Кинотавре". Теперь вот на "Эмми". Если сравнивать - контент разный, но и у нас есть достойные работы, и тоже прекрасно все организовано...

Фото: Photoxpress.
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Вы же учились в специализированном лицее, серьезно занимались английским языком...

Равшана Куркова: До сих пор занимаюсь - у меня прекрасный педагог. И все фильмы и сериалы смотрю на английском без дубляжа. На кинопробах в иностранные проекты без знания языка никак - нужно молниеносно понимать, свободно говорить, импровизировать, не думая про текст.

В нескольких крупных международных проектах вы уже снялись. "Балканский рубеж", "Эбигейл"... Что теперь на очереди?

Равшана Куркова: Фильм Рэйфа Файнса "Нуреев. Белый ворон", сделанный при поддержке BBC, и картина The Brave (в нашем прокате "Последний бросок") американского режиссера Уильяма Кауфмана. И впереди еще съемки в двух иностранных проектах - британском и немецком, но пока они не начнутся, не могу о них говорить.

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