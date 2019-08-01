"Форт смерти": Минобороны рассекретило архивы об освобождении Каунаса

Уникальные архивные документы опубликовало Минобороны в годовщину освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков.

Освобождение Каунаса было частью Белорусской наступательной операции "Багратион". Оно продлилось с 28 июля по 28 августа.

Обнародованные документы свидетельствуют о героизме бойцов Красной армии, проявленном в боях за литовский город.

Так командир взвода танков Т-34 1-го танкового батальона 120-й отдельной бригады гвардии лейтенант Иван Матвеенко на подступах к Каунасу 29 июля 1944 года уничтожил три немецких танка. А когда орудие его боевой машины отказало, он пошел на таран. При виде этой атаки у немецких танкистов сдали нервы и они повернули обратно.

Иван Матвеенко за этот бой был удостоен звания Героя Советского Союза.

Другой красноармеец, стрелок 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии Илья Шишмаков под ураганным огнем противника прорвался к вражеским окопам. Здесь он в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет, а затем, уже из захваченного пулемета уложил еще свыше 30 немецких солдат. Он также стал Героем.

Но и после освобождения Каунас таил себе много угроз - он был почти сплошь заминирован. В донесениях сообщается, что инженерные части Красной Армии в городе и его окрестностях обезвредили около 5500 различных бомб, общим весом более 83 тонн.

Особого внимания заслуживает рассекреченный акт о зверствах литовской эсэсовской организации "Смовчики" (душители) в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР. Ее каратели в ноябре 1941 года загнали в местную школу более 900 евреев. Среди них были старики и грудные дети. Три дня нацисты издевались над собственными же согражданами. Затем всех расстреляли.

В предместье Каунаса - Вильямпольской слободе было создано еврейское гетто. Как говорится в документе Вильямполь превратился в "лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы, полуголодного существования".

Также на территории города действовали 4, 6, 7 и 9 форты, где уничтожалось местное население и военнопленные. Самым ужасным местом был 9-й, который прозвали "фортом смерти". Его узников морили голодом, выдавая в день им лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из свеклы. При этом заключенных заставляли работать на пределе человеческих возможностей.

Всего в Каунасе было уничтожено 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, угнанных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.

Как правило, немцы и литовские каратели производили массовые расстрелы у ям и котлованов, выкопанных руками будущих жертв.

Осенью 1943 года фашисты, видимо, поняв, что поражение неизбежно, решили скрыть следы своих преступлений. Трупы выкапывали и сжигали. Причем, делать это заставляли военнопленных и местных жителей - литовцев и евреев. После жуткой работы их также расстреливали и сжигали.

Как подчеркивают в Минобороны, обнародованные документы призваны противостоять фальсификации истории.