Глава партии Зеленского усомнился в корректности закона о госязыке

Использовать на территории Украины только один язык - неправильно и неэффективно, убежден глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Так он прокомментировал один из последних законов бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском, - передает ТАСС комментарий Разумкова. - А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно".

При этом он признал, что, когда станет депутатом Верховной Рады, то будет общаться на заседаниях исключительно на украинском, "потому что это требование закона".