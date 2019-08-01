Постановление правительства Республики Ингушетия от 29 июля 2019 года № 118 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия за II квартал 2018 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за II квартал 2019 года в среднем на душу населения - 10 461 рубль, для трудоспособного населения - 10 226 рублей, пенсионеров - 7 899 рублей, детей - 10 246 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия З.Евлоев

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