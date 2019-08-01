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01.08.2019 12:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в сентябре

12-й раунд американо-китайских торговых переговоров состоялся в Шанхае. Стороны провели конструктивный и углубленный обмен мнениями. Были обсуждены такие темы, как увеличение Китаем закупок сельскохозяйственной продукции из США. Следующий раунд торгово-экономических консультаций на высоком уровне пройдет в сентябре в США, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Переговоры зашли в тупик в мае после 11-го раунда консультаций, состоявшихся в Вашингтоне. Ситуацию усугубило очередное взаимное повышение пошлин на товары. С 10 мая Вашингтон с 10% до 25% повысил дополнительные импортные пошлины на китайскую продукцию стоимостью 200 миллиардов долларов. Пекин в ответ с 1 июня поднял пошлины более чем на 5 тысяч товарных позиций из США стоимостью 60 миллиардов. Решение о возобновлении консультаций было принято на двусторонней встрече глав КНР и США в рамках июньского саммита "большой двадцатки" в Осаке.

Судя по результатам нынешнего раунда консультаций, стороны проявили прагматичный подход к разрешению чувствительных проблем и принципиальных разногласий в двусторонних отношениях. Они согласились с тем, что Пекин увеличит закупки сельскохозяйственной продукции из США, а Вашингтон создаст благоприятные условия для закупок Китая.

Интенсивную подготовку к следующему раунду переговоров рабочие группы двух стран намерены начать в ближайшие дни. По мнению аналитиков, стороны стремятся к разрешению существующих проблем путем продолжения диалога на основе равенства и взаимоуважения.

Игнорирование этих принципов и усиление давления на Пекин приведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами. Различия и трения между ними в области экономики и торговли, в конечном счете, должны быть разрешены путем диалога и консультаций. При этом Пекин неоднократно подчеркивал, что не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам в процессе консультаций.

За время, прошедшее с момента начала торговых переговоров между Китаем и США, стало ясно, что Китай терпеливо и спокойно воспринимает непредсказуемые шаги Вашингтона, и готов к затяжному противостоянию с США. При этом, независимо от того, как в дальнейшем изменится ситуация, Китай будет выполнять свои обязательства и продолжать проводить политику открытости.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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