Китайские военные начали готовиться к соревнованиям "Морской десант"

Китайская команда будет использовать технику, вооружение и боеприпасы, предоставленные российской стороной. Такие упражнения помогут повысить адаптивность войск. Практическое сравнение техники Китая и России также позволят улучшить китайское вооружение и технику и повысить уровень подготовки военнослужащих КНР.

Армейские международные игры - военно-спортивные состязания, организованные Министерством обороны РФ. Ведомство пригласило к участию в играх 2019 года 85 стран. Игры пройдут параллельно в 10 странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Иране, Индии, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане.