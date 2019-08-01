Конкурс произведений для подростков "Книгуру" завершил прием работ

Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру" в юбилейном сезоне завершил прием работ - за главный приз поборются авторы из двадцати стран мира, которые представили 623 произведения. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"Поступающие на конкурс тексты не похожи на прошлогодние и весьма разнообразны - так, что лично я пока не берусь указать на тренды или модные темы сезона. Но меня радует решительность и смелость все большего числа авторов, пытающихся говорить на современном языке о жизни подростков, их боли, нуждах и дороге к счастью", - поделился эксперт конкурса, лауреат "Большой книги" Шамиль Идиатуллин.

Он также подчеркнул, что сегодня литература интенсивно развивается, поскольку остро ощущается потребность в произведениях для детей и подростков.

Во время конкурса работу продолжит проект "Книгуру в мире", в рамках которого юные русскоязычные читатели Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, США, Канады, Словении и Австрии смогут написать рецензии на произведения лауреатов "Книгуру".

Справка "РГ"

В этом году крупнейший Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру" пройдет в 10-й раз. Конкурс учрежден Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности". На конкурс принимаются только прозаические произведения для детей от 10 до 17 лет. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей.