Контрабанду приматов лори пресекли в аэропорту Шереметьево

Контрабанду с экзотическими животными пресекли таможенники в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Как уточнили в ведомстве, приматы лори были браконьерским путем изъяты из дикой природы Конго, а затем по поддельным документам их пытались ввезти на территорию РФ для дальнейшей продажи.

Ориентировочная рыночная стоимость животных составляет более четырех миллионов рублей.

В настоящий момент экзотические животные переданы в благотворительный фонд. Возбуждено уголовное дело.

Кстати

Лори принадлежат к семейству приматов. У них мягкая густая шерсть и большие круглые глаза. Они отличаются медленными и осторожными движениями. Активны в ночное время суток. Питаются животные насекомыми, птичьими яйцами, фруктами.