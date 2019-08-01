Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе

Крупный пожар зафиксирован на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в городе Бэйтаун в Техасе. В результате травмы получили шесть человек. Их жизням ничего не угрожает.

Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление компании. Однако местный телеканал KPRC распространил информацию о 37 раненых, ссылаясь при этом на одного из менеджеров Exxon Mobile. Травмы пострадавших охарактеризовали как "легкие ожоги".

Сейчас специалисты продолжают борьбу с огнем. По данным властей города Бэйтаун, руководство компании предложило всем, кто проживает рядом с заводом временно переместиться в убежище, пишет "Интерфакс".