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01.08.2019 00:25
Рубрика: В мире

Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе

Крупный пожар зафиксирован на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в городе Бэйтаун в Техасе. В результате травмы получили шесть человек. Их жизням ничего не угрожает.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление компании. Однако местный телеканал KPRC распространил информацию о 37 раненых, ссылаясь при этом на одного из менеджеров Exxon Mobile. Травмы пострадавших охарактеризовали как "легкие ожоги".

Сейчас специалисты продолжают борьбу с огнем. По данным властей города Бэйтаун, руководство компании предложило всем, кто проживает рядом с заводом временно переместиться в убежище, пишет "Интерфакс".

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