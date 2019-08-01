Матч чемпионата России по футболу "Спартак" - "Динамо" не будет перенесен

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" состоится, как и планировалось ранее, 3 августа в 19:00 на стадионе в Тушине. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

"Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет 3 августа на стадионе "Открытие Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется", - сказал Горбенко, чьи слова приводит ТАСС.