МИД: США ищут поводы для выхода из международных соглашений

Вашингтон планирует выйти из ряда международных соглашений и активно ищет для этого всевозможные поводы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Вот тут недавно де-факто отозвали свою подпись под международным договором о торговле оружием. Мы слышим вновь рассуждения о том, что ДСНВ изначально был составлен неверно, и поэтому продлевать его не нужно, все это произносится публично. То есть, это совокупность шагов, отражающих определенное умонастроение", - заявил дипломат, которого цитирует информагентство "Интерфакс".

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства призвал американцев решать все имеющиеся проблемы путем переговоров. По его словам, необходимо выходить на договоренности, в том числе по сохранению режима контроля над вооружениями и мероприятиям, которые не допустили бы опасных инцидентов и эскалации напряженности.