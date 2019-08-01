Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.04.2019 г. № 55н "Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки"

Зарегистрирован 30.07.2019 г. № 55455

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 31.07.19 г.

Вступление в силу - со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422 "Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки" и приказа Минэкономразвития России от 29 ноября 2016 г. № 768 "О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г, № 422".