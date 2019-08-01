МКБ дарит "Праздничное настроение" вкладчикам

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) накануне своего 27-летия запускает акцию "Праздничное настроение" для вкладчиков. Участники получат 1000 бонусных баллов по программе лояльности "МКБ Бонус" за открытие любого вклада на сумму от 100 тысяч рублей (эквивалента суммы в долларах США или евро) на срок не менее 95 дней. Срок проведения акции: с 1 по 31 августа 2019 года включительно. Бонусы будут начислены не позднее 15 октября 2019 года.

"В этом году 19 августа МКБ исполняется 27 лет, и мы хотим отпраздновать день рождения вместе с нашими клиентами. Действующая линейка вкладов позволяет выбрать подходящие условия размещения средств на все случаи жизни, а бонусные баллы по программе лояльности станут приятным дополнением", - прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

Открыть вклад можно без посещения офиса в мобильном и интернет-банке "МКБ Онлайн". Так клиенты могут не только сэкономить время, но и получить повышенный доход от размещенных средств.

Максимальная ставка по вкладам в МКБ составляет 7,6% годовых в рублях. Ее можно получить, открыв вклад "МЕГА Онлайн" или "Гранд".

Узнать подробности о вкладах можно по ссылке.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"