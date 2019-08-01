Нонна Гришаева рассказала, почему перестала сниматься

Нонна Гришаева, советская и российская актриса театра, кино и телевидения, пародистка, телеведущая и певица, а со сравнительно недавних пор - еще и художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, неделю назад отметила свое 48-летие.

Которое омрачило одно обстоятельство - заслуженную артистку Российской Федерации, которая всегда свой день рождения справляла на родине в Одессе, уже третий год туда не пускают. При том, что у Гришаевой в Одессе мама и дочка.

"Поэтому в кругу семьи встречать не получается, - погрустила артистка в интервью "Вечерней Москве", - мама и дочка - в Одессе, а я с мужем и сыном - в Греции".

Но мужчины Нонны, конечно, постарались устроить день рождения "максимально похожим на одесские праздники". "В этот день в Одессе я всегда ходила на лодке. Муж снял катер в Греции, чтобы у меня было ощущение, что мы дома, и мы пошли в море", - тепло вспоминает Гришаева.

И, слава Богу, это единственная дегтярность, поскольку в остальном у популярнейшей нашей артистки все в порядке - ТЮЗ при ней "буквально расцвел", курс в ГИТИСе набран, и творческой работы в целом непочатый край.

Правда, мы давно не видели Нонну в свежих экранных работах. Это актриса объяснила тем, что ей уже два года не предлагают по-настоящему интересных проектов. "Поэтому пока не снимаюсь", - уточнила Гришаева.

Нонна Валентиновна Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года. Худрук Московского областного театра юного зрителя - с 2014-го.

Известна по фильмам и сериалам "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", "Тариф Новогодний", "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины", "Ирония любви", "Папины дочки", "Графиня де Монсоро".