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Нонна Гришаева рассказала, почему перестала сниматься

Новости
    01.08.2019, 17:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нонна Гришаева, советская и российская актриса театра, кино и телевидения, пародистка, телеведущая и певица, а со сравнительно недавних пор - еще и художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, неделю назад отметила свое 48-летие.

Которое омрачило одно обстоятельство - заслуженную артистку Российской Федерации, которая всегда свой день рождения справляла на родине в Одессе, уже третий год туда не пускают. При том, что у Гришаевой в Одессе мама и дочка.

"Поэтому в кругу семьи встречать не получается, - погрустила артистка в интервью "Вечерней Москве", - мама и дочка - в Одессе, а я с мужем и сыном - в Греции".

Но мужчины Нонны, конечно, постарались устроить день рождения "максимально похожим на одесские праздники". "В этот день в Одессе я всегда ходила на лодке. Муж снял катер в Греции, чтобы у меня было ощущение, что мы дома, и мы пошли в море", - тепло вспоминает Гришаева.

Фото: youtube.com/ GKIDS Films
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И, слава Богу, это единственная дегтярность, поскольку в остальном у популярнейшей нашей артистки все в порядке - ТЮЗ при ней "буквально расцвел", курс в ГИТИСе набран, и творческой работы в целом непочатый край.

Правда, мы давно не видели Нонну в свежих экранных работах. Это актриса объяснила тем, что ей уже два года не предлагают по-настоящему интересных проектов. "Поэтому пока не снимаюсь", - уточнила Гришаева. 

Нонна Валентиновна Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года. Худрук Московского областного театра юного зрителя - с 2014-го.

Известна по фильмам и сериалам "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", "Тариф Новогодний", "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины", "Ирония любви", "Папины дочки", "Графиня де Монсоро".

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