Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в Москве в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.

"Уважение к истории первой мировой войны, особому легендарному подвигу солдат Великой Отечественной войны - это то, что на белорусской земле особо почитается и за это мы все говорим спасибо руководству Беларуси", - подчеркнул Мезенцев.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что президенту США Дональду Трампу было передано приглашение посетить Россию в связи с предстоящим 9 мая будущего года празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что также приглашения были переданы канцлеру ФРГ, президенту Франции и председателю КНР, отмечает РИА Новости.

Напомним, 1 августа, после объявления войны Германией, Российская империя вступила в Первую мировую. В этот день в России отдают дань памяти всем погибшим. За минувшие со столетнего юбилея в 2014 году пять лет у нас появилось более 100 памятников и памятных знаков, посвященных "забытой" войне.

Ранее в интервью "РГ" историк Александр Чубарьян рассказал, почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой войне.