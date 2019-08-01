Радио "Маяк" празднует 55 лет вещания

1 августа радио "Маяк" отмечает 55 лет вещания. Станция вышла в эфир в 1964 году и стала первой круглосуточной информационно-развлекательной в стране

За эти годы позывные станции - мелодия "Подмосковные вечера" - прозвучала в эфире более миллиона раз. Это достижение отмечено в "Книге рекордов Гиннеса".

На частоте 103.4 FM выходят различные программы - как развлекательные, так и образовательные. Визитной карточкой радиостанции является передача "Сергей Стиллавин и его друзья", а также "Физики и лирики", "Хочу все знать", "Культурные люди" и многие другие программы на любой вкус.

Кстати, радио "Маяк" старается идти в ногу со временем и сейчас является крупнейшим производителем подкастов в России. Слушателям знакомы "Брендятина", "Чтение", "Нефть", "Царь" и еще десятки проектов. Также аудитория "Маяка" следит за видеосюжетами на канале YouTube.