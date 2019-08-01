1 августа в Москве потеплеет до +16 градусов

Высотный малоподвижный циклон сохранит влияние на столичный регион. Максимально воздух прогреется до +16, но временами возможны дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Метеорологи прогнозируют первый день августа теплее, чем был последний день июля. Связано это с тем, что дождей будет меньше, солнце сможет чаще выглядывать из-за туч.

При этом ветер в порывах не превысит скорость 10 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 742 мм рт. ст.

Отметим, что самым жарким 1 августа было в 1936 году, когда воздух прогрелся до +34,4. А в 1894 году было +6,6.