Минобороны РФ запустило на сайте раздел "Миссия в Сирии"

Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира". Здесь будут публиковаться материалы о деятельности Вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.

В специальном разделе несколько блоков. Это новости, брифинги, бюллетени по возращению беженцев и заседания Межведомственного координационного штаба России и Сирии. Предполагается размещать фото, а также инфографику. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, здесь будут публиковаться данные о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий.

Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии.