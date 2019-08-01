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01.08.2019,  
11:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны РФ запустило на сайте раздел "Миссия в Сирии"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира". Здесь будут публиковаться материалы о деятельности Вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В специальном разделе несколько блоков. Это новости, брифинги, бюллетени по возращению беженцев и заседания Межведомственного координационного штаба России и Сирии. Предполагается размещать фото, а также инфографику. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, здесь будут публиковаться данные о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий.

Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии.

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