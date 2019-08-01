Спутник "ВДНХ-80" известил радиолюбителей всего мира о юбилее выставки

Радиолюбители всего мира получили сигнал о 80-летнем юбилее ВДНХ.

Сигнал в эфир передал малый космический аппарат "ВДНХ-80", запущенный на орбиту 5 июля. Искусственный спутник передал в Центр управления полетами телеметрию о космической погоде и сообщение "80 лет ВДНХ".

В дальнейшем спутник будет транслировать информацию обо всех значимых событиях на территории выставки. Поймать сигнал можно на частоте 436.500 MHz MOBITEX 4800bd. В Красноярске и Центральной России уже приняли "космический голос" ВДНХ.

