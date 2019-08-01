В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей

В столичном аэропорту Внуково у россиянина изъяли детенышей азиатских леопардовых кошек общей стоимостью миллион рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Внуковской таможни.

Всего пассажир, прилетевший из Узбекистана, перевозил в багаже шестерых детенышей азиатских леопардовых кошек в возрасте 2-4 месяцев. Он прятал животных в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты.

Отмечается, что у владельца отсутствовали разрешительные сертификаты на перевозку животных, подпадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В связи с этим Внуковская таможня возбудила против него уголовное дело.

В ходе следствия по данному делу оперативники вышли еще на одного фигуранта: в московской квартире были обнаружены ранее незаконно ввезенные две особи орангутанов.

В результате всех животных изъяли. Котят передали в благотворительный фонд защиты животных, а обезьян - в столичный зоопарк.