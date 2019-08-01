Новости

Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне блока НАТО 06:00
В Калифорнии при крушении истребителя пострадали посетители нацпарка 05:35
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик 05:03
На Сахалине задержан руководитель отряда спасателей 04:56
Еще трех косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье 04:51
На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов" 04:40
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей 04:34
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой" 04:33
В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лена девочки 04:28
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа 04:27
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске 04:09
Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной 03:59
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Крите 03:48
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии 03:40
Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета США 03:01
В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли 02:32
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН 01:50
КНДР испытала 31 июля управляемую ракету нового типа 01:33
Президент Бразилии: Я все больше влюбляюсь в Трампа 01:08
При обстреле боевиков в Алеппо пострадали 25 гражданских 00:52
Глава МИД Ирана: Санкции США не повлияют на меня и мою семью 00:41
Глава партии Зеленского усомнился в корректности закона о госязыке 00:35
Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе 00:25
Патриарх Кирилл посетил дом своих предков в Мордовии 00:07
США ввели санкции против главы МИД Ирана 31.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 04:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еще трех косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье

Текст: Ольга Журман

Сегодня начинается транспортировка в Хабаровский край трех косаток: крупной самки, молодой самки и самца. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Они жили в одном вольере и представляют собой сложившуюся социальную группу. У них устойчивые командные отношения и определился лидер - крупная самка.

Жителей Сахалина просят снять видео при встрече с косаткой Александрой

Младшая шестилетняя самка длиной около четырех метров отличается спокойным характером и общительностью, во время содержания в бухте Средняя она одинаково хорошо ладила и с крупной самкой, и с самцом.

Косаток по уже отработанной схеме довезут до Хабаровска, затем через Николаевск на Амуре к Охотскому морю. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет пять-шесть дней.

Справка "РГ"

О существовании "китовой тюрьмы" в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае стало известно осенью 2918 года. Правоохранители выяснили, что морские млекопитающие - 11 косаток и 90 белух - выловлены с нарушением законодательства. Они предназначались для продажи в океанариумы стран АТР.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам