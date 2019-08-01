Еще трех косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье

Сегодня начинается транспортировка в Хабаровский край трех косаток: крупной самки, молодой самки и самца. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Они жили в одном вольере и представляют собой сложившуюся социальную группу. У них устойчивые командные отношения и определился лидер - крупная самка.

Младшая шестилетняя самка длиной около четырех метров отличается спокойным характером и общительностью, во время содержания в бухте Средняя она одинаково хорошо ладила и с крупной самкой, и с самцом.

Косаток по уже отработанной схеме довезут до Хабаровска, затем через Николаевск на Амуре к Охотскому морю. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет пять-шесть дней.

Справка "РГ"



О существовании "китовой тюрьмы" в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае стало известно осенью 2918 года. Правоохранители выяснили, что морские млекопитающие - 11 косаток и 90 белух - выловлены с нарушением законодательства. Они предназначались для продажи в океанариумы стран АТР.