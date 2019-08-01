На Сахалине задержан руководитель отряда спасателей

Руководителя Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления возбудил в отношении руководителя отряда спасателей уголовное дело об использовании служебных полномочий в корыстных целях (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Подозреваемый задержан. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.