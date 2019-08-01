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01.08.2019 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина смерти четырехлетней девочки в "скорой" в Приморье

Текст: Ольга Журман

Четырехлетняя девочка, которая умерла в свой день рождения в карете скорой помощи, погибла от бактериально-вирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

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В краевом департаменте здравоохранения полагают, что течение инфекции было молниеносным. Это привело к полиорганной недостаточности.

Маленькую жительницу поселка Ярославского, пожаловавшуюся на головную боль, лечили от ангины. После одной из процедур уже дома она почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую, где она и скончалась.

По этому факту ведомственными органами уже проводятся служебные проверки. Устанавливается, была ли оказана медицинская помощь своевременно и в полном объеме.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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