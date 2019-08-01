У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.08.2019,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Тихоокеанский флот обследует дно Арктики

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Север" в Арктике займется исследованием гидрологии моря, детальной съемкой рельефа дна и топографической съемкой береговой черты.

Фото: судостроительный завод "Вымпел"
В Рыбинске спустили на воду новейшее гидрографическое судно для ВМФ

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, для работы военные гидрографы будут использовать современное оборудование. Кроме того, перед ними поставлены и другие задачи. Это топогеодезические работы по определению и уточнению географических координат, определяющих положение исходных линий между Чукотским и Восточно-Сибирскими морями. Проведут исследования и в районе острова Врангеля.

Все полученные данные будут использованы для корректировки морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания кораблей и судов.

В рейс гидрографическое судно "Север" выйдет из Петропавловска-Камчатского в августе. Он продлится два месяца.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
В США предложили подружить С-400 и F-35 31.07.2019
Главную базу Северного флота защитит "Панцирь-С" 29.07.2019
Как прошел военно-морской парад в Санкт-Петербурге 28.07.2019
Арктика
Фото: youtube.com
Полет человека-ракеты над катером ВМФ Британии сняли на видео 31.07.2019
Видео: Арктический "Тор" впервые открыл огонь на Новой Земле 18.07.2019
Характеристики таинственной двухзвенной самоходки раскрыли на "Армии" 01.07.2019
исследования
Фото: YouTube
Китай применил тяжелый дрон против крейсера США 31.07.2019
"Адмирал Владимирский" вернется в Кронштадт из морей Антарктиды 03.04.2016
Минобороны наберет мышиный полк 30.03.2016