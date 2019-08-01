В Хабаровском крае пойдет под суд расчленившая квартиранта пенсионерка

Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 80-летней женщины, обвиняемой в том, что она убила и расчленила своего квартиранта.

Как сообщалось ранее, о страшном преступлении стало известно после того, как 30 января 2019 года в поселке Березовка обнаружили расчлененные фрагменты человеческого тела. Оперативники быстро установили личность погибшего. Им оказался 52-летний мужчина, который снимал комнату у пенсионерки. В ее квартире криминалисты обнаружили кровь, принадлежащую потерпевшему. Под тяжестью доказательств подозреваемая созналась в совершении убийства.

В ходе расследования выяснилось, что квартирант стал не первой жертвой пожилой женщины.

В декабре 2005 года она поссорилась с восьмилетней соседкой. Разозлившись на девочку, злоумышленница затащила ее к себе в квартиру и убила топором. А после разрубила и выбросила тело ребенка.

Таким же способом пенсионерка в марте 2013 года расправилась со своей 77-летней знакомой, которая временно жила в ее квартире. По мнению обвиняемой, гостья вела себя надменно и этим вызвала ее раздражение.

"Следствием проделана масштабная работа. Допрошено более 30 человек, проведено свыше десяти экспертиз. Стационарной комиссионной психолого-психиатрической экспертизой женщина признана вменяемой. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Трудилась разнорабочей в разных местах, в том числе работала на свиноферме в цехе по выращиванию поросят", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.