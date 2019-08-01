В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лена девочки

В Хангаласском районе Якутии на четвертый день поисков нашли тело второй утонувшей в реке Лена девочки.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС, тело было обнаружено вечером в четверг.

Трагедия произошла в воскресенье 28 июля на необорудованном пляже у села Еланка. Родители находились на берегу, дети восьми и девяти лет утонули, когда купались с родственницей. Тело 9-летней девочки нашли сразу же, вторую родственники, спасатели, местные жители и привлеченные водолазы искали более трех дней. Нашли ее значительно ниже по течению.