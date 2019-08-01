В Пограничном районе Приморья введен режим ЧС

Предположительно африканскую чуму свиней обнаружили в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края, сообщается на сайте краевой администрации. В муниципалитете объявлен режим ЧС.

В радиусе 100 километров от очага запрещена реализация свинины. Хозяйство, где обнаружено заболевание свиней, находится недалеко от автоперехода через границу с КНР Сосновая Падь.

Для подтверждения вируса образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире.

По мнению главы Госветинспекции Приморья Дмитрия Кузина, вирус занесен в результате бесконтрольного выгула животных. Все они - 70 голов - в ближайшее время будут уничтожены.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.