Жители Камчатки создали платное "бюро находок" для украденных автозеркал

В Петропавловск-Камчатский городской суд направили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые снимали зеркала с автомобилей, а после предлагали владельцам машин выкупить свое же имущество.

Как выяснили следователи, один из обвиняемых, ранее неоднократно судимый за хищения, предложил легкий способ "заработка" своему знакомому. Тот согласился. Орудовали сообщники ночью. А утром владельцы авто находили на лобовом стекле визитку с надписью "Бюро находок" и номером телефона, по которому следовало звонить.

"С февраля по апрель 2019 года они похитили зеркала с девяти автомашин. Общая сумма ущерба, причиненного автовладельцам составила более 180 тысяч рублей", - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

Злоумышленники признали свою вину и возместили ущерб потерпевшим. Это смягчит их наказание. В соответствии с законом, мужчинам грозят штраф от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.