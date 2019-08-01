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01.08.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Камчатки создали платное "бюро находок" для украденных автозеркал

Текст: Дина Непомнящая

В Петропавловск-Камчатский городской суд направили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые снимали зеркала с автомобилей, а после предлагали владельцам машин выкупить свое же имущество.

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Как выяснили следователи, один из обвиняемых, ранее неоднократно судимый за хищения, предложил легкий способ "заработка" своему знакомому. Тот согласился. Орудовали сообщники ночью. А утром владельцы авто находили на лобовом стекле визитку с надписью "Бюро находок" и номером телефона, по которому следовало звонить.

"С февраля по апрель 2019 года они похитили зеркала с девяти автомашин. Общая сумма ущерба, причиненного автовладельцам составила более 180 тысяч рублей", - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

Злоумышленники признали свою вину и возместили ущерб потерпевшим. Это смягчит их наказание. В соответствии с законом, мужчинам грозят штраф от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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