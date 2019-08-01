В Татарстане задержали подозреваемого в поджоге старинных зданий

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в поджоге пяти домов конца XIX - начала XX века. Возбуждено уголовное дело о повреждении памятников истории и культуры и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возгорание двухэтажных зданий было зафиксировано в период с 29 мая по 9 июля на улице Карла Маркса и в Красном переулке города Зеленодольска. Дома входят в комплекс "Полукамушки", внесенный в реестр памятников культурного наследия РТ.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего местного жителя. Ранее он был неоднократно судим.

Мужчина частично признал вину. Он пояснил, что поджог дома в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент следователи СО ОМВД России по Зеленодольскому району предъявили ему обвинение.