Как уменьшить риск сосудистых осложнений в задымленных районах

Последствия пожаров для здоровья могут быть гораздо серьезнее, чем кажется. Об угрозе роста сосудистых катастроф у жителей задымленных районов рассказал советник генерального директора Фонда медицинского кластера, кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Доктор дал четкие рекомендации, что нужно сделать, чтобы уменьшить вред от попадания в организм продуктов горения.

"Все знают о том, насколько дым от пожаров тяжел для дыхательной системы. Но влияние дыма на сердечно-сосудистую систему может быть много опаснее в плане реального риска смерти", - говорит Ярослав Ашихмин.

Можно вспомнить о крупнейшей экологической катастрофе, произошедшей в декабре 1952 года в Лондоне. Она вошла в историю как "Великий смог". Тогда из-за погодных условий Лондон на несколько дней оказался в густой дымке - дым от сжигаемого для отопления угля, выхлопы машин не рассеивались из-за отсутствия ветра. В результате, по воспоминаниям жителей города и сохранившимся фотографиям, загрязнение воздуха было настолько сильным, что нельзя было разглядеть противоположной стороны улицы. Через несколько дней смог рассеялся, но в течение двух последующих месяцев в городе было зарегистрировано на 12 тысяч смертей больше обычного. Именно смог дал толчок к развитию современного экологического движения.

В нашей стране памятно аномально жаркое лето 2010 года, когда дым горящих лесов накрыл столичный регион. Москвичам и жителям близлежащих районов пришлось дышать дымом в течение месяца. Тогдашний руководитель департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский сообщал, что количество вызовов "скорой" в городе в это время выросло на 17 процентов, а летальность удвоилась. В Минздраве позже эту статистику не подтвердили, хотя и признали, что в целом по стране произошел рост количества смертей. "Аномальная жара и пожары, произошедшие в июле-августе 2010 года, существенно ухудшили показатели смертности населения, - отмечалось в докладе Минздрава по итогам 2010 года. - В целом за 2010 год умерли 2 миллиона 31 тысяча человек. Смертность по сравнению с 2009 годом увеличилась на 20,5 тысячи человек или на 1 процент".

С чем связан рост сердечно-сосудистых осложнений и катастроф?

"Главный вред наносят частицы продуктов горения диаметром менее 2,5 мкм (РМ 2,5), они проходят через дыхательные пути и попадают в кровь, - объясняет Ярослав Ашихмин. - Эти частицы повреждают внутреннюю оболочку сосудов и, самое главное, приводят к дестабилизации атеросклеротических бляшек. Это выливается в очень существенное повышение риска инфаркта миокарда и инсульта".

Доктор привел данные обзора по вреду загрязнения воздуха Curr Opin Cardiol 24:604-609. Согласно этим исследованиям, повышение плотности микрочастиц РМ 2,5 на каждые 10 мкг/куб.м повышает риск развития инфаркта на 5 процентов. Два часа дыхания воздухом с концентрацией РМ 2,5 на уровне 25 мкг/куб метр - и вероятность инфаркта возрастет в полтора раза. Также увеличивается риск развития нарушений ритма сердца.

"Важно провести в горящих регионах замеры плотности микрочастиц, построить модели риска и передать их в Минздрав, Минэкономразвития для принятия срочных мер. Возможно, из регионов с существенным задымлением нужно вывозить беременных женщин, детей и тех, кто уже перенес инсульт, инфаркт миокарда, стентирование сосудов, так как у них наибольший риск повреждения сосудов", - говорит кардиолог.

Он также предупреждает, что дым может послужить фактором, запускающим развитие молчащего (асимптомного) повреждения сосудов у здоровых молодых людей и детей.

Что можно сделать в горящих регионах, чтобы снизить эти риски:

1. Каждый выход на улицу в качественном респираторе, в доме установить воздушный фильтр, очень важно - он должен соответствовать стандарту HEPA или, лучше, ULPA, идеально - с фотокатализом (он убирает запах и "разлагает" органические молекулы, среди которых канцерогены).

2. Противостоять поражению сосудистой стенки, вызванной частицами дыма, у взрослых могут статины. Они препятствуют формированию атеросклеротических бляшек у тех, у кого их не было и не дают разорваться уже сформированным.

У пациентов высокого риска с атеросклерозом и артериальной гипертензией нужно добиться уровня "плохого" холестерина ЛНП менее 2,5 ммоль/л (рекомендации Европейского общества кардиологов).

В отношении тех, кто перенес инсульт или инфаркт, рекомендован уровень ЛНП менее 1,8 ммоль/л. Что касается этих пациентов, совершенно точно, если уровень ЛНП выше - нужно повысить дозу статина (либо применять ингибиторы PCSK9 - кстати, эти препараты включены в утвержденный перечень жизненно необходимых и важнейших).

Два последних пункта рекомендаций предназначены прежде всего врачам, именно они должны скорректировать терапию своим пациентам. Но и самим людям стоит знать, как себя обезопасить, если они ответственно относятся к своему здоровью.