Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана

Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана. ЧП случилось 29 июля в районе Гиссаро-Алай, сообщает Агентство по спорту Архангельской области. Во время восхождения на вершину Бодхона произошел обвал участка рельефа.

39-летний Василий Дроздов был обладателем почетного альпинистского титула "Снежный барс". Альпиниста удостоили этого звания за восхождение на пять семитысячников - пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Коммунизма и пик Корженевской.

Родился Василий Дроздов в Северодвинске, позже переехал в Архангельск, затем - в Тюмень. При этом он оставался членом Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области. Все свои лучшие восхождения "Снежный барс" совершил вместе с альпинистами Поморья.

В восхождении, ставшим для него последним, Василий Дроздов участвовал вместе с жителями Архангельской области Дмитрием Чернышевым, Дмитрием Шпилевым и Михаилом Носенко. Тело погибшего товарища альпинисты доставили в Душанбе. Сейчас группа оформляет необходимые документы, чтобы перевезти тело альпиниста домой.