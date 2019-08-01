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01.08.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана

Текст: Ульяна Вылегжанина (Архангельская область)

Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана. ЧП случилось 29 июля в районе Гиссаро-Алай, сообщает Агентство по спорту Архангельской области. Во время восхождения на вершину Бодхона произошел обвал участка рельефа.

39-летний Василий Дроздов был обладателем почетного альпинистского титула "Снежный барс". Альпиниста удостоили этого звания за восхождение на пять семитысячников - пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Коммунизма и пик Корженевской.

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Родился Василий Дроздов в Северодвинске, позже переехал в Архангельск, затем - в Тюмень. При этом он оставался членом Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области. Все свои лучшие восхождения "Снежный барс" совершил вместе с альпинистами Поморья.

В восхождении, ставшим для него последним, Василий Дроздов участвовал вместе с жителями Архангельской области Дмитрием Чернышевым, Дмитрием Шпилевым и Михаилом Носенко. Тело погибшего товарища альпинисты доставили в Душанбе. Сейчас группа оформляет необходимые документы, чтобы перевезти тело альпиниста домой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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