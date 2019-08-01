В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире

В Сыктывкаре в пятиэтажном жилом доме при включении плиты произошел хлопок газа. Незначительные травмы получила хозяйка квартиры.

Как сообщила пресс-служба УМЧС по Республике Коми, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 07.52. Выяснилось, что на Октябрьском проспекте в квартире на третьем этаже при включении плиты произошел выброс газа.

Пострадала пожилая женщина, 1936 года рождения. С небольшими ожогами рук и лица она доставлена в Эжвинскую городскую больницу. Возгорания после хлопка газа не было.

К ликвидации последствий ЧП привлекались 29 человек и 9 единиц техники.