В СЗФО ликвидировано почти 700 лесных пожаров

В регионах Северо-Западного федерального округа с начала года ликвидировано 695 лесных пожаров. По данным Департамента лесного хозяйства по СЗФО, общая площадь возгораний составила 1794 гектара, при этом средняя площадь одного очага огня уменьшилась в пять раз - 2,6 га против 12 га в прошлом году.

Как уточнили специалисты, наибольшее количество лесных пожаров произошло в Ленинградской области - 208, это объясняется большой антропогенной нагрузкой на леса региона, а также низким уровнем грунтовых вод. На втором месте - Псковская область (197), далее - Республика Карелия (93 пожара на площади 591,3 га) и Архангельская область (57 пожаров на площади 335 га).

В департаменте отмечают, что определенное влияние на низкую пожарную опасность в СЗФО оказывает прохладная и дождливая летняя погода. Однако наблюдение за лесами ведется неукоснительно, силы противопожарных служб несут постоянное дежурство.

- Более 3,5 тысяч единиц техники находятся на вооружении лесных противопожарных служб Северо-Запада, - уточнили в ведомстве. - Это 878 малых лесопатрульных комплексов, 1541 легковой автомобиль, 932 единицы тяжелой техники и 201 пожарная машина. В этом году в регионы в рамках национального проекта "Экология" уже поставлено 214 единиц противопожарной техники на общую сумму 103,9 миллиона рублей.