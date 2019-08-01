На Дону задержаны девять пассажирских поездов

Утром четверга на железнодорожном перегоне Тарасовка - Глубокая в Ростовской области по техническим причинам остановился пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Сухуми. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Пассажиры провели в ожидании несколько часов.

Кроме того, сообщается о задержках еще восьми составов пригородного и дальнего следования. Это электричка Лихая - Кутейниково, а также поезда Адлер - Череповец, Барнаул - Адлер, Адлер - Воркута, Москва - Грозный, Адлер - Минск, Имеретинский Курорт - Екатеринбург и Адлер - Барнаул.

Железнодорожники предпринимают необходимые меры для возвращения задержанных поездов в график.