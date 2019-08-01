В Астрахани СК проверит факт похищения ребенка из детсада

Астраханские следователи проводят доследственную проверку по заявлению о похищении ребенка из детского сада,сообщает пресс-служба следственного управления СК региона.

В среду вечером молодая мама пришла забирать своего двухлетнего сына из частного детского сада, но ребенка не было. Воспитатели сказали, что мальчика забрала прабабушка еще в три часа дня. Но никакой прабабушки у малыша в это время в Астрахани не было, и обеспокоенная мать сразу же обратилась в полицию.

В детский сад тут же выехала следственно-оперативная группа сотрудников следственного управления и полиции. По камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут пропавших. Их нашли недалеко от отдела полиции соседнего Ленинского района.

Мнимой прабабушкой оказалась 80-летняя жительница Астрахани, которвая была уверена. что забрала из садика своего правнука. Опрошенные родственники старушки пояснили, что она состоит на учете у врача в связи с возрастными изменениями психики.

- Все обстоятельства произошедшего детально выясняются. После этого будет принято решение в отношении работников детского сада, передавших ребенка чужому человеку, - рассказал "РГ" старший помощник руководителя астраханского СУ СКР Андрей Хегай.