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01.08.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде бандитов-неудачников приговорили к длительным срокам

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградский областной суд признал виновными руководителя и четырех членов вооруженной группы. Они осуждены за нападения на граждан и организации, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. До вынесения приговора обвинительный вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Бандиты получили сроки от 12 до 15 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы.

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Преступления совершались в 2015-2016 годах. Так, 23 февраля 2015 года главарь и один из его подельников проникли в помещение ломбарда в Кировском районе Волгограда. Они безуспешно пытались взломать сейф с ювелирными украшениями и деньгами. Налетчикам помешал охранник, в которого злоумышленники несколько раз выстрелили травматическими патронами. После этого они скрылись.

В марте и августе та же парочка предприняла еще две неудачные попытки похитить деньги из сейфов двух сетевых магазинов.

В апреле 2016 года шайка уже в полном составе совершила два разбойных нападения на сетевые супермаркеты, в одном из которых им удалось забрать 89 тысяч рублей.

Последний инцидент относится к июлю 2016 года, когда вчетвером разбойники попытались обчистить банкомат в сетевом магазине. В устройстве находилось около 500 тысяч рублей. Подельники с помощью троса, закрепленного на автомобиле "Газель", выдернули банкомат на улицу. Однако при буксировке трос оборвался. Бандиты снова остались ни с чем.

Помимо разбойных нападений, фигуранты уголовного дела признаны виновными в краже денег и имущества, а также в угоне грузового автомобиля. Нанесенный ими ущерб оценили в сумму более 650 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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