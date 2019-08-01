На Урале возбуждено дело об исчезновении пассажиров лодки на Лозьве

По факту гибели на севере Свердловской области матери и двоих детей, а также исчезновения мужчины и еще одного ребенка возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 31 июля женщина с тремя своими детьми и знакомым на моторной деревянной лодке отправилась по реке Лозьва из поселка Вижай домой в Ушму. Ее муж и отец детей ждал семью там, но они так и не появились. Мужчина забил тревогу.

Вместе с другом поплыл вниз по течению на поиски близких, и приблизительно в 17 километрах на берегу нашел перевернутое судно. Были организованы поиски пропавших. Спасатели ивдельского отряда примерно в полутора километрах от лодки нашли тела матери и двоих детей. Мужчину и еще одного ребенка пока ищут.

"В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности устанавливаются обстоятельства трагедии. Тела будут направлены на судмедэкспертизу. Проводятся допросы", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.