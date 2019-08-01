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01.08.2019 20:42
Рубрика: Власть

"Федор" выйдет на орбиту

Владимиру Путину рассказали о планах "Роскосмоса"
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Президент Владимир Путин обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным важнейшие пуски, космических роботов и создание национального космического центра.
Дмитрий Рогозин рассказал президенту о том, что в августе на МКС запустят робота по имени "Федор". Фото: РИА Новости Дмитрий Рогозин рассказал президенту о том, что в августе на МКС запустят робота по имени "Федор". Фото: РИА Новости
Дмитрий Рогозин рассказал президенту о том, что в августе на МКС запустят робота по имени "Федор". Фото: РИА Новости

В ходе встречи руководитель госкорпорации доложил президенту о результатах работы компании. Дмитрий Рогозин сообщил, что "Роскосмос" в этом году планирует существенно нарастить консолидированную выручку до 444 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году она составляла 352 млрд рублей. "По контрактам мы выходим именно на эту цифру", - заявил Рогозин. В пять раз также увеличится чистая консолидированная прибыль. "Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то можно сказать, что это существенный показатель", - заметил глава "Роскосмоса". "Два года назад в минусе были вообще", - заметил в ответ Владимир Путин.

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Всего в 2019 году "Роскосмос" выполнит около 40 запусков. "Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнеров по нагрузкам, по космическим аппаратам тем не менее", - уточнил Рогозин. Он также сообщил, что с космодрома Восточный в 2020 году будет проведено четыре запуска ракет-носителей. "А дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова, и хочу сказать, что в этом году мы провели очень значимый пуск, фактически мы запустили космический аппарат "Метеор", это тот самый, который потеряли в конце 2017 года. То есть восполнили группировку", - подчеркнул Рогозин. Глава "Роскосмоса" также рассказал, что Россия приступила к подготовке запуска на Международную космическую станцию нового модуля. "Мы, в отличие от наших партнеров - американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020, 2021 и 2022 годах запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - пояснил Рогозин. Еще один важный пуск предстоит уже 22 августа. Речь идет об антропоморфном роботе. "Мы его отправляем в качестве помощника экипажу", - рассказал глава "Роскосмоса". По его словам, этот аппарат будет фактически аватаром космонавта, работая в режиме полного копирования его действий. Такой робот должен избавить экипаж от рисков работы в космосе, особенно при выходе на внешний борт станции.

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"В будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - добавил Рогозин. Отметим, что у космического робота сокращенное название "Федор".

Другой интересный проект госкорпорации по линии диверсификации производства - технология в центре Келдыша, позволяющая сжигать "сложные" остатки мусора - те, которые сейчас только захоранивают. "Для больших городов, я думаю, это очень важно. Я недавно обратился к Сергею Семеновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему", - заявил Рогозин.

Между тем

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили пожары в Сибири. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - сообщается на сайте Кремля. В ответ Владимир Путин выразил благодарность за поддержку и предложение помощи. Президент пообещал, что российская сторона при необходимости этой помощью воспользуется. Путин также рассказал Трампу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Лидеры двух стран договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

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