Судьям в Англии разрешат смотреть видеоповтор не более трех раз

В английской премьер-лиге судьи смогут смотреть видеоповтор спорных моментов не более трех раз. Это сделано для удобства болельщиков, сообщает Sun.

С нового сезона в английской премьер-лиге будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). Однако еще до старта чемпионата было принято решение, которое позволит избежать недовольства болельщиков. Изучив примеры крупных турниров, в премьер-лиге поняли, что использование VAR может заметно увеличить продолжительность матчей, что крайне неудобно для болельщиков на стадионах и тех, кто смотрит матчи по телевизору.

В связи с этим принято решение, что при возникновении эпизода, в котором видеоассистенты не смогут принять решение без вмешательства главного арбитра встречи, количество повторов будет ограничено. Если судья решит обратиться к системе VAR, то он сможет посмотреть эпизод на полной скорости, а затем увидеть замедленный повтор, но не более трех раз. Руководители английской премьер-лиги уверены, что в таком случае максимальная задержка матча не превысит десяти минут.