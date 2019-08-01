Убытки "Спартака" в 2018 году составили 878 млн рублей

Лидерами по убыткам среди клубов РПЛ в 2018 году стали московские "Спартак" и "Динамо", которые в субботу сойдутся в матче четвертого тура премьер-лиги.

Согласно данным системы "СПАРК", "Спартак" после успешного 2017 года (317 млн рублей прибыли) в 2018-м показал чистый убыток в размере 878 млн рублей. При этом рост выручки клуба упал на 5% - до 5,18 млрд с 5,46 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

У "Динамо" в прошлом году чистый убыток немного сократился по сравнению с 2017-м - с 1,48 млрд до 1,1 млрд. А выручка упала с 2,4 млрд до 1,7 млрд.

"Зенит" за год смог увеличить выручку с 9,77 млрд до 11,47 млрд и заметно сократить чистый убыток - с 231 млн до 15 млн.

Прибыль показал московский ЦСКА. За 2018 год она составила 18 млн рублей, хотя в 2017-м убыток составлял 750 млн. ЦСКА также удалось увеличить выручку с 2,69 млрд до 2,83 млрд.

Стоит добавить, что финансовая отчетность ряда российских клубов, в числе которых московский "Локомотив", недоступна.

Среди клубов КХЛ по финансовым показателям уверенно лидирует СКА из Санкт-Петербурга. В 2018 году он увеличил выручку с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей и получил чистую прибыль в 543 млн рублей против убытка в 1,06 млрд рублей в 2017 году. В то же время действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА показал рекордный убыток в 2,67 млрд рублей.